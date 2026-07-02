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В Омске шестилетний мальчик выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара

В Омске шестилетний мальчик выпрыгнул из окна из-за пожара, он госпитализирован.

Источник: РИА Новости

Омск, 1 июля — РИА Новости

Шестилетний мальчик выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара в многоквартирном доме в Омске. Он госпитализирован, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел во вторник в многоквартирном доме на проспекте Мира в Омске. Горела квартира на пятом этаже. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. На месте работали 28 спасателей и десять единиц техники. Первыми на место происшествия прибыли три пожарных расчета и автолестница.

В двух окнах на подоконнике находились пенсионерка и шестилетний мальчик. Звенья газодымозащитной службы приступили к спасению людей. Во дворе разворачивалась пожарная автолестница. Тем временем в квартире, где находился мальчик, появился дым. Ребенок спрыгнул, сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, мальчик госпитализирован. Он находится в стабильном тяжелом состоянии в реанимации и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Во время пожара 34 человека вышли из здания сами. Двух пожилых женщин эвакуировали с помощью автоподъемника и автолестницы.

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