Ребенок утонул в озере Орлик в Брянской области

11-летняя девочка утонула в озере Орлик в Бежицком районе Брянска. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Специалисты контролируют установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
— Надзорное ведомство даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности граждан на водных объектах и профилактике безнадзорности несовершеннолетних, — добавили в Telegram-канале.
В этот же день 14-летняя девочка погибла при опрокидывании лодки в Чердынском муниципальном округе Пермского края. Тело ребенка обнаружили около села Серегово.
Кроме того, недавно 17-летний подросток утонул в Красноярске в запрещенном для купания озере, когда во время игры притворялся тонущим. Его тело достали другие отдыхающие.