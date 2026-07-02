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Пол обрушился в аптеке на Сытнинской площади в Санкт-Петербурге

В аптеке, находящейся на первом этаже дома на Сытнинской площади в Санкт-Петербурге, обрушился пол. Об этом в среду, 1 июля, сообщил глава Петроградского района города Дмитрий Ваньчков.

В аптеке, находящейся на первом этаже дома на Сытнинской площади в Санкт-Петербурге, обрушился пол. Об этом в среду, 1 июля, сообщил глава Петроградского района города Дмитрий Ваньчков.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Жителей подъезда эвакуировали в школу, где для них подготовили горячее питание.

На месте работают спасатели, сотрудники газовой службы, а также бригада скорой помощи. Районная прокуратура устанавливает все причины обрушения, передает 78.ru.

До этого девять детей пострадали в результате обрушения балкона на втором этаже школы № 13 в Севастополе. У всех школьников травмы разной степени тяжести.

Кроме того, 6 мая кровля спортзала учебного заведения обрушилась в Екатеринбурге. Инцидент произошел на улице Умельцев. Из здания самостоятельно эвакуировались 97 человек.

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