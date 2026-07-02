Sky News: в Великобритании из-за стрельбы у мечети пострадал человек

По его данным, инцидент произошел примерно в 17:30 по местному времени (19:30 мск). 16-летний подросток был госпитализирован с ранениями, представляющими угрозу жизни. Полиция выясняет причины стрельбы, о задержании не сообщалось. По предварительной информации, инцидент не имеет отношения непосредственно к мечети.