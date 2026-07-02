Гражданина КНР заочно осудили в Приморье за дачу взятки таможеннику

В мае 2004 года мужчина захотел избежать административной ответственности и не платить обязательные таможенные пошлины. Он предложил сотруднику 500 долларов, но получил отказ. На следующий день гражданин КНР вновь назначил встречу. Находясь в автомобиле работника Гродековской таможни, он положил купюры в бардачок. При этом должностное лицо действовало в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности и приняло деньги для фиксации нарушения.