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Гражданина КНР заочно осудили в Приморье за дачу взятки таможеннику

Мужчина находился в федеральном розыске с 2004 года.

Источник: Комсомольская правда

Пограничный районный суд заочно вынес приговор гражданину КНР, который находился в федеральном розыске с 2004 года. Мужчину признали виновным в даче взятки должностному лицу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

В мае 2004 года мужчина захотел избежать административной ответственности и не платить обязательные таможенные пошлины. Он предложил сотруднику 500 долларов, но получил отказ. На следующий день гражданин КНР вновь назначил встречу. Находясь в автомобиле работника Гродековской таможни, он положил купюры в бардачок. При этом должностное лицо действовало в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности и приняло деньги для фиксации нарушения.

«Приговором суда гражданин КНР признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления», — рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Мужчине заочно назначено четыре года в исправительной колонии общего режима. Переданные в качестве взятки деньги конфисковали и обратили в собственность государства.