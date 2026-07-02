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Один человек погиб и один пострадал при ударе БПЛА в Белгородской области

В селе Малакеево Белгородской области беспилотник ударил по частному дому, сообщил оперштаб региона. Мужчина, находившийся в доме, погиб на месте. Его супруга ранена.

В селе Малакеево Белгородской области беспилотник ударил по частному дому, сообщил оперштаб региона. Мужчина, находившийся в доме, погиб на месте. Его супруга ранена.

«Супруга погибшего получила акубаротравму и ссадины голени. Медики оказали ей помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась», — указано в сообщении оперативного штаба.

Из-за удара БПЛА дом загорелся. Пожарные ликвидировали возгорание.

Как уточнил оперштаб Белгородской области, в селе Зенино при выполнении служебных задач пострадал боец подразделения «Орлан». Мужчину с ранением спины доставили в больницу.

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