Мужчину осудят за хранение рогов краснокнижного сайгака в Приморье

На время разбирательств мужчину заключили под стражу. Сейчас уголовное дело о незаконном хранении частей краснокнижных животных уже направили для рассмотрения по существу в Дальнереченский районный суд. За совершенное преступление жителю грозит наказание на срок до четырех лет лишения свободы.