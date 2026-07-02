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В Киеве и Киевской области вновь гремят взрывы

В Киеве, Харькове, Сумах, Кривом Роге, Николаеве и Павлограде прогремели взрывы.

Источник: Аргументы и факты

По сообщениям украинских СМИ, в Киеве и Киевской области снова прогремели взрывы, сопровождаемые воздушной тревогой.

«Новые взрывы в Киеве», — говорится в сообщении.

Помимо этого, по информации СМИ, взрывы прогремели в Харькове, Сумах, Кривом Роге, Николаеве, Павлограде и Запорожье.

Согласно данным онлайн-карты на официальном ресурсе министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киеве и на большей части территории страны.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по логистическим центрам ВСУ в Новой Одессе в Николаевской области.

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