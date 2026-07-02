«Связал и сбросил в коллектор»: в Приморье отправлено в суд дело о жестоком убийстве

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в середине апреля 2026 года во время совместного распития алкоголя в котельной между мужчинами вспыхнула ссора. Обвиняемый нанёс 37-летнему потерпевшему множественные удары, связал ему ноги, сбросил тело в коллектор и закрыл люк. На следующий день он извлёк тело и спрятал его в золоотвале, пытаясь скрыть преступление.