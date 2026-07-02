«Связал и сбросил в коллектор»: в Приморье отправлено в суд дело о жестоком убийстве

Следственный комитет по Приморскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя посёлка Хасан, обвиняемого в убийстве знакомого, сообщила пресс-служба краевого Следкома.
«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в середине апреля 2026 года во время совместного распития алкоголя в котельной между мужчинами вспыхнула ссора. Обвиняемый нанёс 37-летнему потерпевшему множественные удары, связал ему ноги, сбросил тело в коллектор и закрыл люк. На следующий день он извлёк тело и спрятал его в золоотвале, пытаясь скрыть преступление.
«Спрятал в золоотвале»: в Приморье раскрыто жестокое убийство в посёлке Хасан.
Подозреваемый сознался, как избавился от тела после драки в котельной.
Фигурант признал вину и подтвердил свои показания в ходе проверки на месте с использованием криминалистического манекена. Оперативную поддержку следствию оказали сотрудники УМВД по Приморскому краю.
Напомним, что во Владивостоке завершено расследование уголовного дела, возбуждённого 26 лет назад по факту убийства 19-летней девушки из Благовещенска. Заместитель прокурора Приморья утвердил обвинительное заключение в отношении двух жителей Владивостока — 47 и 48 лет.