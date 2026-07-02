Новости Омской области 2 июля: БПЛА, град, скандал из-за убийства, пожары

Среда, 2 июля, приносит жителям Омской области важные новости из различных сфер. Рассказываем, что происходит в регионе на данный момент.
В Омске 1 июля во второй раз за месяц была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Также сообщение транслировалось по телевизору на первых пяти каналах. Омичам снова напомнили о мерах безопасности и о том, что делать, когда объявляют беспилотную опасность.
Накануне на Омск обрушился сильный ливень и крупный град. Омичи сообщали, что дороги превратились в реки, а видимость была почти нулевой. Автомобили останавливались прямо посреди дороги, так как ехать было просто невозможно. Многие автолюбители побежали спасать свои машины, накрывая их одеялами и первым, что попадётся под руку.
Также в Омске продолжается расследование резонансного убийства студента, которое совершили 6 молодых людей из разных регионов России. Все подозреваемые были взяты под стражу, ведётся следствие.
Кроме того, накануне, 1 июля, в Омске на проспекте Мира начался пожар. Шестилетний мальчик ждал спасателей на подоконнике, но испугался дыма и прыгнул с пятого этажа. Сейчас он находится в больнице. Также из пожара спасли двух женщин.
Главные события дня — в материале omsk.aif.ru.
Беспилотная опасность в Омске 1 июля: последние новости, что известно.
В Омске днём 1 июля в районе Нефтяников снова прозвучали тревожные сирены. Горожане невольно вспомнили события 10 июня, когда в регионе впервые объявили ракетную опасность. На этот раз власти зафиксировали угрозу со стороны беспилотных летательных аппаратов и призвали жителей не паниковать и следовать инструкциям.
Первые сигналы тревоги заметили местные жители — они рассказали о звуках сирен корреспондентам omsk.aif.ru. Уже в 16:50 губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своём обращении: по данным Минобороны России, в регионе объявлена беспилотная опасность. Спустя девять минут информацию подтвердило региональное МЧС — ведомство напомнило, что важно сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники.
Экстренные оповещения пришли не только через SMS, но и по телевидению: привычный эфир сменился экстренным уведомлением об угрозе.
Власти напомнили жителям, как действовать в такой ситуации. Если опасность застала на улице, нужно скорее укрыться в здании или спуститься в подземный переход. Когда рядом нет капитальных укрытий, лучше встать в тени дерева — это безопаснее, чем оставаться на открытой местности. В помещении следует отойти от окон, уйти в коридор или ванную комнату, лечь на пол и прикрыть голову руками. Лучше спуститься на нижние этажи, не пользуясь лифтом. Оставаться в безопасном месте нужно до официального отбоя режима.
Если человек стал свидетелем происшествия, необходимо сразу сообщить об этом по номеру 112.
Беспилотная опасность была снята в 19:25, она продлилась более двух часов.
Убийство студента в Омске: что известно, последние новости, кого задержали.
В Омске суд отправил под стражу шестерых фигурантов дела об убийстве 20‑летнего Александра Трипутеня — студента третьего курса исторического факультета ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Мера пресечения избрана до 28 августа. Изначально речь шла о семи подозреваемых, но в итоге в СИЗО оказались шестеро: 25‑летний Сюй Ф., 21‑летняя Кира Л., 24‑летний Тигран Г., 22‑летний Михаил Д., 24‑летняя Софья Ч. и ещё один участник.
Уголовное дело расследуется по статье об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Ход расследования контролирует центральный аппарат СК — глава ведомства Александр Бастрыкин поручил докладывать о каждом шаге.
По данным следствия, преступление тщательно спланировали. Александра заманили на пустырь, связали скотчем, нанесли множественные ножевые ранения, а тело спрятали в яме, завернув в мусорные мешки. В деле фигурируют разные города — Улан‑Удэ, Нефтеюганск, Ставрополь, Екатеринбург, Санкт‑Петербург, Омск: все фигуранты приехали в Омск из разных мест и сошлись в съёмной квартире, откуда, как считает следствие, и готовили расправу.
Некоторые из обвиняемых признали причастность к преступлению. Так, Кира Л. подтвердила, что участвовала в нанесении ножевых ранений, и выразила раскаяние. Сюй Ф. написал явку с повинной и заявил, что группа пошла на убийство по просьбе омички Киры Ш., которая, по версии следствия, помогла подобрать укромное место для преступления — она хорошо знала район. Тигран Г. тоже признал свою причастность. Софья Ч. заявила, что не наносила смертельных ударов: по её словам, она просто находилась рядом и не ожидала, что ситуация дойдёт до такого. Михаил Д. настаивает на своей невиновности.
Град и ливень в Омске: последние новости.
Омск оказался во власти сильной грозы — город накрыли ливень, крупный град и шквалистый ветер. По данным РСЧС, порывы ветра достигали 25 метров в секунду и более, а опасные погодные явления сохранялись до конца суток 1 июля.
Ситуация на дорогах серьёзно осложнилась: улицы местами превратились в реки, а видимость упала практически до нуля. Особенно трудно пришлось водителям на Метромосте — дворники не справлялись с потоком воды, и движение заметно замедлилось: автомобилисты старались ехать осторожно. Некоторые водители останавливались прямо на проезжей части, а другие спешили укрыть машины подручными средствами — одеялами и всем, что попадалось под руку.
Фактическая погода оказалась суровее прогноза. Синоптики Обь‑Иртышского УГМС заранее предупреждали о резком ухудшении с 1 по 3 июля: ожидались дожди, грозы, туманы и ветер до 20 метров в секунду. Но стихия разыгралась сильнее: ливень стал очень сильным, а ветер — ещё мощнее.
По данным Обь‑Иртышского УГМС, на которые опирается ГУ МЧС России по Омской области, нестабильная погода сохранится в регионе до 3 июля. Ночью местами возможны туманы, в отдельные дни — ливни, грозы и порывы ветра до 15−20 метров в секунду. Наиболее интенсивные осадки прогнозируют на 3 июля — не исключён град.
МЧС призывает омичей быть предельно внимательными. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. На улице лучше держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями. Если гроза застала в помещении, не стоит находиться у окон; также рекомендуется отключить электроприборы. Родителям советуют не оставлять детей без присмотра. При любых чрезвычайных ситуациях нужно обращаться в МЧС или в единую дежурно‑диспетчерскую службу.
Пожар в Омске на Мира: последние новости, что известно, кто пострадал.
В Омске 30 июня загорелся последний этаж пятиэтажного дома на проспекте Мира. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13:38, а уже через четыре минуты на месте работали три пожарных расчёта и автолестница. Когда спасатели приехали, из окон пятого этажа шёл густой дым, коридор был сильно задымлён.
На подоконнике одной из квартир стоял шестилетний мальчик, в соседнем окне — пенсионерка. Пока пожарные готовили автолестницу, в комнате, где находился ребёнок, усилился дым. Мальчик не выдержал и спрыгнул вниз. К счастью, под окнами уже дежурили сотрудники МЧС — они успели подхватить его и сразу передали медикам. Пожилую женщину и ещё одну пенсионерку сняли с этажа с помощью автолестницы и коленчатого подъёмника.
Всего с пятого этажа огнеборцы спасли трёх человек. Ещё 34 жителя, в том числе трое детей, успели самостоятельно выйти по лестницам до приезда спасателей. Огонь охватил 120 квадратных метров — пострадали две квартиры и общий коридор. Дознаватели МЧС выясняют, из‑за чего начался пожар.