Новости Омской области 2 июля: БПЛА, град, скандал из-за убийства, пожары

Некоторые из обвиняемых признали причастность к преступлению. Так, Кира Л. подтвердила, что участвовала в нанесении ножевых ранений, и выразила раскаяние. Сюй Ф. написал явку с повинной и заявил, что группа пошла на убийство по просьбе омички Киры Ш., которая, по версии следствия, помогла подобрать укромное место для преступления — она хорошо знала район. Тигран Г. тоже признал свою причастность. Софья Ч. заявила, что не наносила смертельных ударов: по её словам, она просто находилась рядом и не ожидала, что ситуация дойдёт до такого. Михаил Д. настаивает на своей невиновности.