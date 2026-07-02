Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Красноярского края обрушился автомобильный мост

В Таймырском Долгано-Ненецком округе проводится проверка по факту обрушения автомобильного моста.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 1 июля, в Таймырском Долгано-Ненецком округе обрушился автомобильный мост через реку Нижний Чиерес. В МЧС Красноярского края уточнили, что переправа находилась на технологической дороге от села Хатанга до склада горюче-смазочных материалов.

В момент обрушения машин и людей на мосту не было, пострадавших нет. Региональный Следственный комитет проводит процессуальную проверку.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше