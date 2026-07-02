На севере Красноярского края обрушился автомобильный мост

Накануне, 1 июля, в Таймырском Долгано-Ненецком округе обрушился автомобильный мост через реку Нижний Чиерес. В МЧС Красноярского края уточнили, что переправа находилась на технологической дороге от села Хатанга до склада горюче-смазочных материалов.
В момент обрушения машин и людей на мосту не было, пострадавших нет. Региональный Следственный комитет проводит процессуальную проверку.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
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