Жительницу Приморья осудили за мошенничество при получении грантов

С февраля 2014 года по ноябрь 2017 года женщина приносила в профильный департамент поддельные бумаги. Она предоставляла фиктивные договоры о производстве молока, поголовье скота, покупке сельхозтехники и оборудования, чтобы забирать государственные выплаты. Кроме того, горожанка по доверенности зарегистрировала еще одно предприятие на мужа, который даже не догадывался о ее незаконных планах, и запросила очередной грант.