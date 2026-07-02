В Красноярском крае за сутки потушили восемь пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 2 июля, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, в селе Дрокино Емельяновского округа удар молнии уничтожил баню на площади 36 квадратных метров. На тушение привлекались два человека и одна единица техники.
На оказание помощи при ДТП специалисты ведомства выезжали пять раз. На акваториях края спасатели происшествий не зарегистрировали.
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