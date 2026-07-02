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В Красноярском крае за сутки потушили восемь пожаров

В селе Дрокино Емельяновского округа удар молнии уничтожил баню.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае за сутки потушили восемь пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 2 июля, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в селе Дрокино Емельяновского округа удар молнии уничтожил баню на площади 36 квадратных метров. На тушение привлекались два человека и одна единица техники.

На оказание помощи при ДТП специалисты ведомства выезжали пять раз. На акваториях края спасатели происшествий не зарегистрировали.

Ранее мы писали, что июнь 2026 года в Красноярске вошел в десятку самых теплых месяцев за последние 111 лет наблюдений.

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