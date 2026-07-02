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В пяти аэропортах РФ ввели ограничения

В Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов еще в пяти аэропортах России.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, речь идет об авиагаванях Нижнего Новгорода (Чкалов), Пскова, Ульяновска (Баратаевка), Чебоксар и Ярославля (Туношна).

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее аналогичные меры были приняты в аэропортах Пензы, Саратова, Калуги и Тамбова.

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