В пяти аэропортах РФ ввели ограничения

Как уточнили в ведомстве, речь идет об авиагаванях Нижнего Новгорода (Чкалов), Пскова, Ульяновска (Баратаевка), Чебоксар и Ярославля (Туношна).
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ранее аналогичные меры были приняты в аэропортах Пензы, Саратова, Калуги и Тамбова.
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