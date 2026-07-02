Полиция опубликовала видео задержания руферов на Эмпайр-стейт-билдинг

Согласно административному кодексу Нью-Йорка, в мегаполисе запрещается «прыгать или пытаться спрыгнуть, забираться или пытаться забраться» на любые «здания, монументы, статуи, краны, мосты, знаки, башни и иные объекты выше 50 футов (около 15 м — прим. ТАСС)». Для нарушителей предусмотрено «наказание в виде заключения в тюрьму на срок до одного года или штрафа в размере до тысячи долларов», допускается совмещение данных видов наказания.