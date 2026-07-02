Полиция опубликовала видео задержания руферов на Эмпайр-стейт-билдинг

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш опубликовала в X видеозапись задержания двух руферов, забравшихся 1 июля на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене.
Когда правоохранители спросили у руферов, на каком языке они говорят, они ответили, что на русском. На вопрос об их самочувствии девушка сказала, что все в порядке. Сопротивления при задержании пара не оказывала.
Ранее полиция Нью-Йорка сообщила ТАСС, что задержала двух человек, забравшихся на шпиль небоскреба, как ожидается, им будут предъявлены обвинения. По предварительным данным, это российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелина Николау.
Согласно административному кодексу Нью-Йорка, в мегаполисе запрещается «прыгать или пытаться спрыгнуть, забираться или пытаться забраться» на любые «здания, монументы, статуи, краны, мосты, знаки, башни и иные объекты выше 50 футов (около 15 м — прим. ТАСС)». Для нарушителей предусмотрено «наказание в виде заключения в тюрьму на срок до одного года или штрафа в размере до тысячи долларов», допускается совмещение данных видов наказания.