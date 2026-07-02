Над Ленинградской областью сбиты шесть БПЛА

Силы ПВО сбили четыре беспилотника в небе над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он уточнил, что боевая работа продолжается.
Позднее глава региона добавил, что число сбитых беспилотников достигло шести.
Ранее господин Дрозденко писал, что в регионе объявлена опасность БПЛА. Возможно понижение скорости мобильного интернета, уточнял он.
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