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Приплывшего во Владивосток медведя после осмотра вернули в тайгу

Приплывшего во Владивосток медведя вернули в естественную среду обитания.

Источник: Нейросеть

Медведь, приплывший по Амурскому заливу к Владивостоку, после осмотра специалистами был возвращен в естественную среду обитания, сообщает администрация Приморского края.

Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлен медвежонок, оказавшийся в яхт-клубе в районе Эгершельда. Предполагается, что медведь прибыл в город с полуострова Песчаный, преодолев примерно 10−12 километров. Вскоре его отловили и доставили в ветеринарный реабилитационный центр.

«После марафонного заплыва через акваторию Амурского залива и последующего отдыха под присмотром ветеринаров медведица вернулась в тайгу», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае медведь напал на шестиклассника у деревни.