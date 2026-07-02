Приплывшего во Владивосток медведя после осмотра вернули в тайгу

Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлен медвежонок, оказавшийся в яхт-клубе в районе Эгершельда. Предполагается, что медведь прибыл в город с полуострова Песчаный, преодолев примерно 10−12 километров. Вскоре его отловили и доставили в ветеринарный реабилитационный центр.