Жителя Красноярска оштрафовали за управление вертолетом без прав

В Красноярске местного жителя наказали за нелегальный полет на вертолете Robinson R-44. По версии Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, все произошло в мае 2026 года.
Тогда мужчина, не имеющий документа на право управления, пролетел над территорией города без уведомления органа обслуживания воздушного движения. Кроме того, на корпусе вертолета находился неверный регистрационный опознавательный знак.
За эти нарушения пилота-бесправника оштрафовали на 35 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что в Канске лесоперерабатывающее предприятие заплатит миллион рублей за загрязнение воздуха.