Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг руферам предъявили восемь обвинений

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Российским руферам Ивану Биркусу (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелине Николау, забравшимся 1 июля на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене, предъявили обвинения по восьми пунктам. Об этом ТАСС сообщили в полиции Нью-Йорка.
«Были предъявлены обвинения в незаконном проникновении в здание с целью совершить преступление, создании угрозы безопасности, повреждении чужой собственности, нарушении местного законодательства, хранении инструментов для взлома, незаконном проникновение на чужую территорию, незаконных манипуляциях с чужим имуществом и нарушении общественного порядка. Всего восемь пунктов, они одинаковы для каждого задержанного», — сказал представитель полиции.
Биркус и Николау известны тем, что занимаются экстремальным альпинизмом и регулярно размещают у себя в соцсетях снимки или видео на вершинах высоких зданий по всему миру. В 2024 году руферы стали героями документального фильма «Skywalkers: История одной пары» стримингового сервиса Netflix.
Согласно административному кодексу Нью-Йорка, в мегаполисе запрещается «прыгать или пытаться спрыгнуть, забираться или пытаться забраться» на любые «здания, монументы, статуи, краны, мосты, знаки, башни и иные объекты выше 50 футов (около 15 м — прим. ТАСС)». Для нарушителей предусмотрено «наказание в виде заключения в тюрьму на срок до одного года или штрафа в размере до тысячи долларов», допускается совмещение этих видов наказания.