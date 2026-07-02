Опубликованы кадры задержания россиян-руферов на Эмпайр-стейт-билдинг

Полиция Нью-Йорка распространила кадры, демонстрирующие момент задержания российских руферов на вершине Эмпайр-стейт-билдинг.
Ранее сообщалось, что российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелина Николау поднялись на вершину небоскреба в центральной части Нью-Йорка, где мужчина сделал своей избраннице предложение руки и сердца.
В ходе беседы с представителями правоохранительных органов задержанные экстремалы ответили, что общаются на русском языке.
Кроме того, пара поделилась фотографиями, сделанными с верхней точки небоскреба. На одной из фотографий Анжела Николау запечатлена с обручальным кольцом на руке на фоне городского пейзажа.