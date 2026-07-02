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Опубликованы кадры задержания россиян-руферов на Эмпайр-стейт-билдинг

Полиция Нью-Йорка распространила кадры с задержанием российских руферов.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Нью-Йорка распространила кадры, демонстрирующие момент задержания российских руферов на вершине Эмпайр-стейт-билдинг.

Ранее сообщалось, что российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелина Николау поднялись на вершину небоскреба в центральной части Нью-Йорка, где мужчина сделал своей избраннице предложение руки и сердца.

В ходе беседы с представителями правоохранительных органов задержанные экстремалы ответили, что общаются на русском языке.

Кроме того, пара поделилась фотографиями, сделанными с верхней точки небоскреба. На одной из фотографий Анжела Николау запечатлена с обручальным кольцом на руке на фоне городского пейзажа.