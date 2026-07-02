Мошенники притворяются сотрудниками мэрии Амурска для обмана граждан

Администрация напоминает, что вся официальная информация размещается на официальных ресурсах ведомства, уведомления никогда не осуществляют через третьих лиц. Чтобы не стать жертвами мошенников и не лишиться средств или доступа к аккаунтам, немедленно прекращать разговор при поступлении таких звонков, не открывать дверь посторонним и не впускать их в квартиру. Категорически запрещено сообщать третьим лицам поступающие на телефон SMS-коды.