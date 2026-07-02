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Мошенники притворяются сотрудниками мэрии Амурска для обмана граждан

Жителям города присылают ложные приглашения на собрания или вручение наград.

Источник: Хабаровский край сегодня

Администрация Амурска предупреждает жителей города о всплеске активности мошенников. Схема обмана основана на сообщениях о необходимости получить документы, награды или прийти на собрание, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Амурчане массово жалуются в администрацию города на телефонные звонки от неизвестных лиц. Злоумышленники сообщают о якобы запланированном вручении медалей за выслугу лет или проведении собрания пенсионеров. Гражданам сообщают о необходимости в ближайшее время встретить почтальона и получить от него документы.

Администрация напоминает, что вся официальная информация размещается на официальных ресурсах ведомства, уведомления никогда не осуществляют через третьих лиц. Чтобы не стать жертвами мошенников и не лишиться средств или доступа к аккаунтам, немедленно прекращать разговор при поступлении таких звонков, не открывать дверь посторонним и не впускать их в квартиру. Категорически запрещено сообщать третьим лицам поступающие на телефон SMS-коды.