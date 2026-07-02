Вулкан Мутновский на Камчатке выбросил пепел на высоту 5 километров

Мутновский — один из самых активных вулканов Камчатки, высота которого составляет 2322 метра над уровнем моря. Это стратовулкан, входящий в Восточный хребет, расположенный примерно в 80 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. Его активность связана с геологическими процессами в зоне субдукции Тихоокеанской плиты.