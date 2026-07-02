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Вулкан Мутновский на Камчатке выбросил пепел на высоту 5 километров

На Камчатке произошёл пепловый выброс на вулкане Мутновский. Как сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН, утром 2 июля в 08:19 по местному времени вулкан выбросил столб пепла на высоту около 5000 метров над уровнем моря.

Источник: Life.ru

Мутновский — один из самых активных вулканов Камчатки, высота которого составляет 2322 метра над уровнем моря. Это стратовулкан, входящий в Восточный хребет, расположенный примерно в 80 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. Его активность связана с геологическими процессами в зоне субдукции Тихоокеанской плиты.

Ранее Life.ru писал, что на Сицилии проснулся самый высокий действующий вулкан Европы — Этна. Извержение началось несколько дней назад — поток лавы стекает из нового жерла на высоте около 3000 метров.

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