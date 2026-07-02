Новосибирского бизнесмена осудили за 57 эпизодов мошенничества

Следствие установило, что Дмитрий Диденко, возглавляя коммерческую организацию, организовал производство медицинских изделий, не имея на это разрешительных документов. Изготовленная в цеху продукция не была допущена к обращению на территории России, однако через коммерческие структуры поставлялась в медицинские учреждения. По данным суда, Диденко обвинялся в совершении 30 преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) и 27 преступлений по ч. 1.1 ст. 238.1 УК РФ (сбыт незарегистрированной медицинской продукции).