Новосибирского бизнесмена осудили за 57 эпизодов мошенничества

В Новосибирске вынесен приговор генеральному директору производственной компании, который наладил выпуск медицинской мебели в собственном цеху без регистрационных документов. Железнодорожный районный суд признал предпринимателя виновным в 57 преступлениях.
Следствие установило, что Дмитрий Диденко, возглавляя коммерческую организацию, организовал производство медицинских изделий, не имея на это разрешительных документов. Изготовленная в цеху продукция не была допущена к обращению на территории России, однако через коммерческие структуры поставлялась в медицинские учреждения. По данным суда, Диденко обвинялся в совершении 30 преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) и 27 преступлений по ч. 1.1 ст. 238.1 УК РФ (сбыт незарегистрированной медицинской продукции).
«Ущерб составил более 7 миллионов рублей», — сообщается в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте». Часть этой суммы осуждённый уже возместил.
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
Решением суда Дмитрий Диденко признан виновным по всем эпизодам. Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов на производство, поставку и монтаж мебели, сроком на 2 года. С учётом частичного погашения ущерба приговор постановлен считать условным с испытательным сроком 4 года.
Суд также частично удовлетворил гражданский иск одного из потерпевших. «С осуждённого в пользу потерпевшего взыскано 3 507 050 рублей 90 копеек в счёт возмещения материального ущерба», — говорится в сообщении судов. Производство по искам двух других потерпевших прекращено.
Кроме того, вся сумма криминального дохода подлежит конфискации. На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ у Диденко конфискована в собственность государства денежная сумма в размере 7 199 689 рублей 22 копейки, эквивалентная сумме полученного преступного дохода.
Приговор суда ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.