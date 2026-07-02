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Четыре человека погибли во время массовых гуляний болельщиков в Мехико

Четыре человека погибли во время массовых гуляний болельщиков в Мехико после победы сборной страны на ЧМ.

Источник: Аргументы и факты

Четыре человека погибли во время массовых гуляний болельщиков в Мехико после победы сборной страны на чемпионате мира по футболу, пишет The Guardian.

Как сообщили власти, среди погибших — мужчина 44 лет, девушка 19 лет и женщина 48 лет, причиной смерти которых стало удушье. Четвертым погибшим стал мужчина примерно 30 лет, доставленный в медицинское учреждение с судорогами и желудочно-кишечным кровотечением.

Кроме того, экстренные службы оказали помощь трем людям, находившимся в бессознательном состоянии.

Успех в матче против Эквадора стал для сборной Мексики первым выходом в полуфинал чемпионата мира за последние 40 лет.

Ранее сообщалось, что не менее 30 человек погибли в результате давки в Цитадели Лаферьер.

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