Четыре человека погибли во время массовых гуляний болельщиков в Мехико после победы сборной страны на чемпионате мира по футболу, пишет The Guardian.
Как сообщили власти, среди погибших — мужчина 44 лет, девушка 19 лет и женщина 48 лет, причиной смерти которых стало удушье. Четвертым погибшим стал мужчина примерно 30 лет, доставленный в медицинское учреждение с судорогами и желудочно-кишечным кровотечением.
Кроме того, экстренные службы оказали помощь трем людям, находившимся в бессознательном состоянии.
Успех в матче против Эквадора стал для сборной Мексики первым выходом в полуфинал чемпионата мира за последние 40 лет.
Ранее сообщалось, что не менее 30 человек погибли в результате давки в Цитадели Лаферьер.