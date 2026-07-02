Жительницу Новосибирской области осудили за мошенничество с продажей срубов

Получив от восьми пострадавших предоплату наличными и банковскими переводами, она присвоила в общей сложности 777 тысяч рублей, так и не выполнив взятые на себя обязательства. Сузунский районный суд признал аферистку виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба и приговорил к трем годам лишения свободы условно.