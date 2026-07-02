Причину страшного ДТП с тремя погибшими раскрыла Госавтоинспекция Прикамья

Госавтоинспекция Прикамья раскрыла сайту perm.aif.ru причину страшного ДТП с тремя погибшими. Речь об аварии, произошедшей на дороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Сивинском округе 4 июня. Там столкнулись гружёная мукой фура, которой управлял житель Кировской области, и автодом — в нём находились муж с женой из Удмуртии. В результате столкновения все трое погибли. Выжила только собака дальнобойщика — её спас госавтоинспектор Фёдор Князев. По предварительным данным, ДТП произошло из-за лопнувшего переднего колеса грузовика. Судя по всему, после этого фура выехала на встречную полосу и столкнулась с автодомом, сообщили сайту perm.aif.ru в краевой Госавтоинспекции. «Когда лопается заднее колесо, опытный водитель может вернуть контроль над автомобилем, удержать его и избежать ДТП, — говорит старший инспектор ДПС ОСВ ДПС ГИБДД, старший лейтенант полиции Фёдор Князев. — Но при повреждении переднего колеса это сделать практически невозможно».