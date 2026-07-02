Российским руферам предъявили 8 обвинений после акции на Эмпайр-стейт-билдинг

Как сообщили в полиции Нью-Йорка, обвинения идентичны для каждого из задержанных и включают целый ряд нарушений местного законодательства.
«Были предъявлены обвинения в незаконном проникновении в здание с целью совершить преступление, создании угрозы безопасности, повреждении чужой собственности, нарушении местного законодательства, хранении инструментов для взлома, незаконном проникновение на чужую территорию, незаконных манипуляциях с чужим имуществом и нарушении общественного порядка», — сообщил представитель полиции.
Согласно административному кодексу Нью-Йорка, в мегаполисе запрещается забираться на здания, монументы, статуи и иные объекты выше 50 футов (около 15 метров). За нарушение грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года или штраф до тысячи долларов, возможно совмещение обоих видов наказания.
Биркус и Николау стали известны благодаря участию в документальном фильме Netflix «Skywalkers: A Love Story» (2024), где они без страховки штурмовали высотки по всему миру.
Ранее Life.ru писал, что российские руферы Иван Биркус и Ангелина Николау устроили дерзкую помолвку, забравшись на вершину Эмпайр-стейт-билдинг на высоте 443 метра. Пара развернула баннер с пацифистским посланием, провела на шпиле около получаса и спустилась, когда их уже ждала полиция.
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