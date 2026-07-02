Российским руферам предъявили 8 обвинений после акции на Эмпайр-стейт-билдинг

Согласно административному кодексу Нью-Йорка, в мегаполисе запрещается забираться на здания, монументы, статуи и иные объекты выше 50 футов (около 15 метров). За нарушение грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года или штраф до тысячи долларов, возможно совмещение обоих видов наказания.