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В Новосибирской области предприниматель пойдёт под суд за аферу с лесом на 2 миллиона рублей

В Ордынский районный суд направлено уголовное дело о масштабной незаконной рубке леса. На скамье подсудимых окажутся двое мужчин: 42-летний местный предприниматель и его 32-летний подчиненный. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

По версии следствия, в период с августа 2022 года по октябрь 2023 года фигуранты находили жителей Ордынского района и оформляли на их имя документы якобы для получения древесины на строительство, реконструкцию или отопление жилья. Граждан в преступные планы нецелевого использования леса не посвящали. Сформированный пакет документов злоумышленники передавали в районный отдел лесных отношений. После незаконного получения отводов лесонасаждений путём заключения заведомо фиктивных договоров купли-продажи, коммерсант самостоятельно организовывал и контролировал весь цикл нелегальных работ — от валки и транспортировки до переработки брёвен на собственной пилораме.

Лесному фонду был нанесён ущерб, превысивший два миллиона рублей. Расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. В отношении предпринимателя действует мера пресечения в виде домашнего ареста, его сообщник находится под подпиской о невыезде.