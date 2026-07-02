В Новосибирской области предприниматель пойдёт под суд за аферу с лесом на 2 миллиона рублей

По версии следствия, в период с августа 2022 года по октябрь 2023 года фигуранты находили жителей Ордынского района и оформляли на их имя документы якобы для получения древесины на строительство, реконструкцию или отопление жилья. Граждан в преступные планы нецелевого использования леса не посвящали. Сформированный пакет документов злоумышленники передавали в районный отдел лесных отношений. После незаконного получения отводов лесонасаждений путём заключения заведомо фиктивных договоров купли-продажи, коммерсант самостоятельно организовывал и контролировал весь цикл нелегальных работ — от валки и транспортировки до переработки брёвен на собственной пилораме.