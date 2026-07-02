Более 20 граммов наркотиков изъяли у ранее судимой жительницы Братска

IrkutskMedia, 2 июля. В Братске задержали женщину по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. По данным полиции, 30-летняя ранее судимая местная жительница распространяла запрещенные вещества через интернет и готовила тайники-закладки, действуя под руководством кураторов.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, подозреваемую задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Женщина хранила у себя дома более 20 г синтетических наркотиков. Проведенное исследование показало, что изъятое вещество действительно является запрещенным.
Во время обследования квартиры полицейские также обнаружили весы, фасовочные пакеты и мобильный телефон.
В настоящее время следователь полиции возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Напомним, в Иркутске направили в суд уголовное дело о незаконном сбыте наркотических веществ в отношении местного жителя. Мужчину задержали на территории станции «Иркутск-Сортировочный».