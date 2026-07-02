Более 20 граммов наркотиков изъяли у ранее судимой жительницы Братска

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, подозреваемую задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Женщина хранила у себя дома более 20 г синтетических наркотиков. Проведенное исследование показало, что изъятое вещество действительно является запрещенным.