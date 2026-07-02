Польша подняла истребители из-за якобы активности авиации России

В заявлении уточняется, что решение о применении авиации было принято из-за якобы действий российской дальней авиации.
«В польском воздушном пространстве началась деятельность военной авиации. В соответствии с действующим порядком оперативное командование вооруженных сил Польши мобилизовало необходимые силы и ресурсы», — говорится в сообщении, опубликованном в X (бывш. Twitter).
Помимо вылета самолетов, польские военные привели в состояние повышенной готовности наземные средства противовоздушной обороны и системы радиолокационного обнаружения.
Как сообщалось 2 июня, оперативное командование вооруженных сил Польши также поднимало истребители на фоне якобы активности российской авиации над территорией Украины. Тогда меры были направлены на обеспечение безопасности и охрану воздушного пространства. Позднее в ведомстве объявили о завершении военных авиационных операций.