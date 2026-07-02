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Польша подняла истребители из-за якобы активности авиации России

Дежурные истребители ВВС Польши и союзных государств были подняты в воздух в связи с якобы активностью России на Украине. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба оперативного командования вооруженных сил республики.

Источник: AP 2024

В заявлении уточняется, что решение о применении авиации было принято из-за якобы действий российской дальней авиации.

«В польском воздушном пространстве началась деятельность военной авиации. В соответствии с действующим порядком оперативное командование вооруженных сил Польши мобилизовало необходимые силы и ресурсы», — говорится в сообщении, опубликованном в X (бывш. Twitter).

Помимо вылета самолетов, польские военные привели в состояние повышенной готовности наземные средства противовоздушной обороны и системы радиолокационного обнаружения.

Как сообщалось 2 июня, оперативное командование вооруженных сил Польши также поднимало истребители на фоне якобы активности российской авиации над территорией Украины. Тогда меры были направлены на обеспечение безопасности и охрану воздушного пространства. Позднее в ведомстве объявили о завершении военных авиационных операций.

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