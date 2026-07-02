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В ходе ночной атаки над Ленинградской областью сбили семь БПЛА

Семь украинских беспилотных летательных аппаратов сбиты над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В ходе отражения атаки, над территорией нашего региона сбито 7 БПЛА противника», — написал он в соцсетях.

На данный момент в регионе объявлен отбой воздушной опасности.

Ранее Life.ru писал, что вечером 1 июля российские силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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