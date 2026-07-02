В ходе ночной атаки над Ленинградской областью сбили семь БПЛА

«В ходе отражения атаки, над территорией нашего региона сбито 7 БПЛА противника», — написал он в соцсетях.
На данный момент в регионе объявлен отбой воздушной опасности.
Ранее Life.ru писал, что вечером 1 июля российские силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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