Экс-премьеру Красноярского края Юрию Лапшину отказали в изменении приговора

В Кемерове Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина и признал его приговор законным. Весной 2025 года бывший чиновник получил три с половиной года лишения свободы за превышение должностных полномочий при разработке проектно-сметной документации метро.