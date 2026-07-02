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Экс-премьеру Красноярского края Юрию Лапшину отказали в изменении приговора

Его осудили на три с половиной года за превышение должностных полномочий при разработке проектно-сметной документации метро.

Источник: Комсомольская правда

В Кемерове Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина и признал его приговор законным. Весной 2025 года бывший чиновник получил три с половиной года лишения свободы за превышение должностных полномочий при разработке проектно-сметной документации метро.

Сама история началась еще в 2019-м, когда «Краевое транспортное управление» и акционерное общество «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» заключили контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по строительству подземки в краевом центре. Сумма госконтракта составляла 954 миллиона рублей.

Летом прошлого года в Красноярске суд отклонил апелляционные жалобы экс-председателя правительства региона и бывшего руководителя «Краевого транспортного управления» Константина Мандрова.

Теперь суд в Кузбассе оставил без изменений приговор Юрию Лапшину.