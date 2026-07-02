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Россиянам, забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг, предъявлены 8 обвинений

CBS: российским руферам, забравшимся на крышу Эмпайр-стейт-билдинг, предъявлены восемь обвинений.

Источник: Аргументы и факты

Российским руферам, забравшимся на крышу Эмпайр-стейт-билдинг, предъявлены восемь обвинений, сообщает CBS News, ссылаясь на собственные источники.

Ранее сообщалось, что российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелина Николау поднялись на вершину небоскреба в центральной части Нью-Йорка, где мужчина сделал своей избраннице предложение руки и сердца.

По информации телеканала, их обвиняют в краже со взломом, создании угрозы жизни и здоровью, нарушении местных законов, хранении инструментов для взлома, незаконном повреждении имущества, незаконном проникновении на чужую территорию и нарушении общественного порядка.

Накануне полиция Нью-Йорка распространила кадры, демонстрирующие момент задержания пары.