Россиянам, забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг, предъявлены 8 обвинений

Российским руферам, забравшимся на крышу Эмпайр-стейт-билдинг, предъявлены восемь обвинений, сообщает CBS News, ссылаясь на собственные источники.
Ранее сообщалось, что российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелина Николау поднялись на вершину небоскреба в центральной части Нью-Йорка, где мужчина сделал своей избраннице предложение руки и сердца.
По информации телеканала, их обвиняют в краже со взломом, создании угрозы жизни и здоровью, нарушении местных законов, хранении инструментов для взлома, незаконном повреждении имущества, незаконном проникновении на чужую территорию и нарушении общественного порядка.
Накануне полиция Нью-Йорка распространила кадры, демонстрирующие момент задержания пары.