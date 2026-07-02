В ДТП в Каменске-Уральском погибли четыре человека

По предварительным данным, водитель автомобиля Infiniti при развороте не уступил дорогу встречной машине ВАЗ-2110. Установлено, что за рулем иномарки находился нетрезвый водитель: концентрация спирта в выдыхаемом им воздухе составила 0,612 мг/л.