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В ДТП в Каменске-Уральском погибли четыре человека

В Каменске-Уральском на улице Лермонтова произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Infiniti при развороте не уступил дорогу встречной машине ВАЗ-2110. Установлено, что за рулем иномарки находился нетрезвый водитель: концентрация спирта в выдыхаемом им воздухе составила 0,612 мг/л.

Водитель и трое пассажиров отечественного автомобиля погибли на месте до приезда медиков из-за травм, несовместимых с жизнью. Их личности устанавливаются. Еще двое пострадавших находятся под наблюдением врачей.

На месте работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа для проведения процессуальных действий. По факту аварии назначено расследование.