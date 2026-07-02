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Электросамокат стал причиной пожара в многоэтажном доме в Ангарске

В Иркутской области квартира загорелась из-за вспыхнувшего электрического самоката. Пожар удалось оперативно потушить.

Источник: "Российская газета"

Возгорание произошло в помещении на шестом этаже девятиэтажного дома в Ангарске. Из подъезда эвакуировались 10 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

На место происшествия прибыли 14 огнеборцев. Никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

Владелец квартиры рассказал, что поставил самокат на зарядку, и буквально на глазах у мужчины техника начала гореть. Он сразу обесточил помещение, залил видимое пламя водой и вызвал пожарных.

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