Над Ленобластью сбили семь украинских БПЛА

Семь украинских беспилотников сбиты над Ленинградской областью в ходе отражения атаки. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Глава региона также объявил об отмене воздушной опасности в области. БПЛА ликвидированы над территорией региона, уточнил Дрозденко.
Информация о возможных разрушениях или пострадавших не приводится. Другие подробности инцидента не уточняются.
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