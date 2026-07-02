Дом разнесло, малыша не видно: соседи описали трагедию с БПЛА в Подмосковье

Соседи пострадавшей от атаки украинского БПЛА семьи в подмосковном Егорьевске несут к их дому цветы и игрушки, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru местная жительница Каролина. «Мы живем напротив этой семьи, лично с ними не знакомы, но живут они в этом доме давно. Погиб младший ребенок, сообщалось, что и мама его умерла, но нет. Она жива, находится в Москве. Ее увезли туда в больницу. Стабилизировали немного состояние, но ногу ампутировали, а отцу — ступню. Но с этим можно жить. Надеюсь, все будет хорошо у них. Старший ребенок отделался царапинами. Сейчас идет сбор средств, город поможет, но ребенка уже не вернешь», — рассказала женщина.