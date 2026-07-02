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Дом разнесло, малыша не видно: соседи описали трагедию с БПЛА в Подмосковье

Соседи рассказали о трагедии в Егорьевске: при атаке БПЛА погиб 6-месячный ребенок, его мать осталась без ноги, отец — без ступни. Очевидцы в эксклюзивной беседе поделились шокирующими подробностями.

Источник: Аргументы и факты

Соседи рассказали о трагедии в подмосковном Егорьевске, где в результате атаки украинского беспилотника погиб 6-месячный ребенок. По словам местной жительницы Каролины, взрыв был оглушительным, дом разворотило, а первым из-под завалов вынесли старшего ребенка.

Родители малыша выжили, но получили тяжелые травмы: матери ампутировали ногу, отцу — ступню. Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что эта трагедия не имеет оправдания ни с точки зрения права, ни с точки зрения человеческой морали.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Егорьевске загорелся частный дом в результате атаки БПЛА. Спасатели извлекли из-под завалов несколько человек. Один из них — 6-месячный ребенок — скончался по дороге в больницу.

Предварительно, мама и папа погибшего малыша находятся в больнице. Старший ребенок отделался царапинами.

Первые секунды атаки.

«Взрыв был оглушительным. Мы через дорогу живем. Попало прямиком в дом. У нас немного балконы пострадали, стекла в деревянных рамах выбило в подъезде. Соседние дома визуально не пострадали. А вот тот дом разворотило сильно. Я сама испугалась, детей попрятала в ванную, пошла смотреть, что случилось. Соседи выходили уже, бежали к дому», — рассказала женщина.

Каролина пояснила, что изначально плохо осознавала, что вообще произошло.

«Я была в шоке. Первым вынесли старшего мальчика. Мужчина какой-то. Потом уже несколько мужчин работали наверху, помогали до приезда спасателей. Один потом от пожарных получил специальный костюм и оставался долго еще там. Возможно, это был кто-то из членов семьи, потому что говорили, что их всего пятеро там было. Как вынесли маленького, я не видела. Вынесли мужчину, потом женщину. Выносили красный материал медицинский, возможно, на нем как раз маленький ребенок находился», — добавила соседка.

Жизнь после трагедии: цветы, игрушки и ампутации.

Соседи пострадавшей от атаки украинского БПЛА семьи в подмосковном Егорьевске несут к их дому цветы и игрушки, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru местная жительница Каролина. «Мы живем напротив этой семьи, лично с ними не знакомы, но живут они в этом доме давно. Погиб младший ребенок, сообщалось, что и мама его умерла, но нет. Она жива, находится в Москве. Ее увезли туда в больницу. Стабилизировали немного состояние, но ногу ампутировали, а отцу — ступню. Но с этим можно жить. Надеюсь, все будет хорошо у них. Старший ребенок отделался царапинами. Сейчас идет сбор средств, город поможет, но ребенка уже не вернешь», — рассказала женщина.

По словами Каролины, соседи и все неравнодушные люди устроили мемориал возле разрушенного из-за беспилотника дома. К калитке продолжают нести цветы и игрушки. Власти окажут поддержку семье, но маленькую жизнь уже не вернуть.

Хроника атаки: 60 дронов над Подмосковьем.

В подмосковном Егорьевске в результате атаки беспилотника загорелся частный жилой дом, под обломками здания находились люди, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Спасатели оперативно извлекли из-под завалов четырех человек — двух взрослых и двух детей. Один из пострадавших — шестимесячный ребенок — скончался по дороге в больницу. Остальные пострадавшие были госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.

По данным властей, в ночь на вторник силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку 60 беспилотников в нескольких городах Московской области, включая Домодедово, Чехов, Дубну, Каширу, Воскресенск, Павловский Посад, Одинцово, Бронницы, Раменское, Ступино, Коломну и Егорьевск.

«Не имеет оправдания»: реакция омбудсмена.

Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что гибель 6-месячного ребенка в подмосковном Егорьевске в результате удара БПЛА не имеет оправдания.

«Это трагедия, унесшая жизнь младенца и сделавшая его мать инвалидом, не имеет оправдания ни с точки зрения права, ни с точки зрения человеческой морали. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким», — написала Яна Лантратова в Telegram.

Цена террора — детская жизнь.

Атака на Егорьевск унесла жизнь шестимесячного ребенка. Его мать осталась без ноги, отец — без ступни. Старший ребенок чудом выжил. Соседи несут цветы и игрушки к разрушенному дому.

Украина продолжает террористические атаки на мирное население, не останавливаясь ни перед чем. Россия ответит на эти преступления.

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