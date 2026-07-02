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Дневник погибшей стал уликой в деле 17-летней давности

В Греции спустя 17 лет после убийства британки начался суд над предполагаемым преступником.

В Греции спустя 17 лет после убийства британки начался суд над предполагаемым преступником. Решающую роль в возобновлении дела сыграл личный дневник погибшей, сообщает Daily Mail.

54-летняя Жан Хэнлон, переехавшая из Шотландии на Крит, исчезла в марте 2009 года после ночной прогулки. Перед этим она успела отправить друзьям сообщение «Помогите». Через четыре дня ее тело нашли в гавани Ираклиона. Изначально смерть списали на несчастный случай, но в 2019 году повторное вскрытие показало: у женщины были перелом шеи и ребер, пробитое легкое и травмы лица — такое не бывает при падении в воду.

В дневнике Хэнлон записала, что бывший партнер после ее отказа продолжать отношения преследовал ее и приходил без приглашения. Сам мужчина отрицает встречи после расставания, но его арестовали. Сыновья погибшей годами нанимали частных детективов и добивались пересмотра дела. В суде один из них заявил, что мать подвергалась издевательствам со стороны обвиняемого. Алиби подсудимого опровергнуто показаниями свидетелей, хотя он продолжает настаивать на своей невиновности.