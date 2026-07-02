Дневник погибшей стал уликой в деле 17-летней давности

54-летняя Жан Хэнлон, переехавшая из Шотландии на Крит, исчезла в марте 2009 года после ночной прогулки. Перед этим она успела отправить друзьям сообщение «Помогите». Через четыре дня ее тело нашли в гавани Ираклиона. Изначально смерть списали на несчастный случай, но в 2019 году повторное вскрытие показало: у женщины были перелом шеи и ребер, пробитое легкое и травмы лица — такое не бывает при падении в воду.