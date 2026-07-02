Любил Оку: друзья назвали хобби актера «Бригады», ставшее причиной гибели

Коллега артиста Александр Загрудный отметил: «Конечно, Саша знал эти места. Он там постоянно рыбачил и меня приглашал туда периодически. И один, и с сыновьями, и с другом. Поэтому всё он знал прекрасно… Что именно там произошло, никто еще не знает».