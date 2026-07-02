Любил Оку: друзья назвали хобби актера «Бригады», ставшее причиной гибели

Знакомые актера Александра Высоковского рассказали aif.ru о его увлечении, ставшем причиной трагической гибели.
Звезда культовых сериалов и фильмов «Бригада» и «Бумер» отправился на рыбалку на реку Оку вместе с 17-летним сыном и бесследно исчез.
Тревогу забила супруга артиста Лилия, которая обратилась к общественности с отчаянной просьбой о помощи. Спустя несколько дней худшие опасения близких подтвердились: 62-летний актер утонул, его тело было найдено водолазами.
Отчаянные поиски и найденное тело.
Трагедия разыгралась в районе Пущинской косы, где Александр Высоковский проводил время на любимом хобби. Как сообщается в официальном заявлении Следственного комитета Подмосковья, мужчина 1963 года рождения, находясь на рыбалке вместе с сыном, отошел вдоль течения и не вернулся. Сын дожидался отца, пытался найти его самостоятельно на берегу, но, не дождавшись, был вынужден вернуться домой.
Родные сразу же забили тревогу. Супруга актера Лилия опубликовала в социальных сетях пост, который в считанные часы разлетелся по пабликам. Она писала: * «Срочно! Требуется помощь рыбаков с лодками и эхолотами в Пущино! 30.06. на реке Ока в районе Пущинской косы (у переката) пропал мой муж Александр Высоковский… Течение очень сильное. МЧС и “ЛизаАлерт” на воде не ищут, средств нет».*
Женщина предлагала оплатить все расходы на бензин и просила откликнуться всех, у кого есть моторные лодки и эхолоты с боковым сканированием. К сожалению, спасти артиста не удалось. Водолазы обнаружили его тело в воде. На месте происшествия уже работают следователи, устанавливая точную картину случившегося.
Шок коллег и опровержения.
Новость о гибели Высоковского стала шоком для его друзей и коллег. Когда в сети начали появляться первые сообщения об обнаружении тела, близкий друг актера Александр Загрудный в эксклюзивном комментарии aif.ru резко опроверг эту информацию. Находясь на связи с супругой Высоковского, он заявлял, что никаких официальных подтверждений гибели нет.
Загрудный эмоционально высказался о слухах: «Я на связи с супругой Сашиной целый день сегодня. И еще нет никаких признаков. Никакого тела никто не нашел. Я не знаю, откуда эта информация… Зачем вы там придумываете?».
Актер призывал дождаться официальных результатов и назвал сообщения о смерти «глупостями». Однако, увы, информация Следственного комитета поставила точку в этом деле. Худшие опасения подтвердились.
Опытный рыбак и культовый артист.
По словам друзей, Александр Высоковский был опытным рыбаком и отлично знал акваторию Оки. Он жил в этих местах много лет, постоянно рыбачил и прекрасно ориентировался на местности. Именно поэтому его внезапное исчезновение на привычном маршруте вызвало у его окружения такой сильный шок.
Коллега артиста Александр Загрудный отметил: «Конечно, Саша знал эти места. Он там постоянно рыбачил и меня приглашал туда периодически. И один, и с сыновьями, и с другом. Поэтому всё он знал прекрасно… Что именно там произошло, никто еще не знает».
Сейчас следователям предстоит выяснить, что стало причиной гибели — сильное течение, которое отмечала супруга, или резкое ухудшение самочувствия.
Многие знали Высоковского, как телохранителя Саши Белого.
Александр Высоковский родился в 1963 году в Байконуре. В 1990 году он окончил легендарное Щепкинское училище, после чего был принят в труппу Московского драматического театра имени Станиславского, где блистал в классических серьёзных ролях.
Однако всенародная любовь и узнаваемость пришли к нему в нулевые. Зрители запомнили его как Макса Карельского в культовом сериале «Бригада», где он сыграл телохранителя главного героя сыгранного Сергеем Безруковым, а также по ролям в фильмах «Бумер», «Звездочёт», «Седьмое небо» и сериале «Ундина». На счету артиста — десятки работ в кино.
Пользователи сети уже начали оставлять сообщения с соболезнованиями. «Невозможно поверить, что Александр погиб. Светлая память!», «Боже, как жалко!», «Какие страшные новости!» — пишут потрясенные поклонники.
Обстоятельства трагедии продолжают выясняться. Следственный отдел по г. Серпухов ГСУ СК России по Московской области проводит доследственную проверку.