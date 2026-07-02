Новости Ростовской области 2 июля: бензин, БПЛА ВСУ, аэропорт, погода

Губернатор Юрий Слюсарь ранее отметил, что текущая обстановка на рынке топлива на Дону сопоставима с другими регионами. Однако спрос на горючее подскочил из-за транзитного статуса области: через регион идут крупные потоки на Кавказ, к побережью, в Новороссию и Крым.