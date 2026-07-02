Новости Ростовской области 2 июля: бензин, БПЛА ВСУ, аэропорт, погода

Ночные атаки беспилотников, новый виток роста цен на бензин, возможное открытие аэропорта Платов и другие самые обсуждаемые события региона. Плюс прогноз синоптиков — какая погода ждёт Ростовскую область.
Коротко о важном — на rostov.aif.ru.
Отражена атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область в ночь на 2 июля 2026.
Ночью средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники над территорией шести районов Дона. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, дроны были сбиты над Чертковским, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском и Тарасовском районами. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Подробности инцидента уточняются.
В Ростовской области аэропорт Платов готовится принимать иностранных пассажиров.
Министерство экономического развития Ростовской области заключило соглашение с аэропортом Платов на оказание комплекса услуг по особому приёму зарубежных гостей. Сумма контракта составила 56 тысяч рублей.
Согласно условиям договора, для иностранцев предусмотрен бесплатный Wi-Fi, парковка и доступ в VIP-зал ожидания с телевидением. Кроме того, контракт включает предполётное обслуживание и персональный трансфер гостей прямо к борту самолёта.
Сколько именно зарубежных делегаций планируется обслужить в рамках этого соглашения, в открытых данных не уточняется.
Правительство Ростовской области арендовало офис для экс-губернатора Голубева.
Власти Ростовской области заключили контракт на аренду служебного помещения для бывшего главы региона Василия Голубева. На эти цели из областного бюджета выделили более 1 млн рублей.
Согласно документам портала госзакупок, соглашение действует полгода — с 1 июля по 31 декабря 2026 года. Для экс-губернатора сняли два кабинета общей площадью 76 квадратных метров на седьмом этаже здания на Большой Садовой, 93. Ежемесячная стоимость аренды составляет 170 тысяч рублей.
В эту сумму уже включены коммунальные платежи, уборка, охрана, обслуживание сплит-систем и вывоз мусора.
В Ростовской области IT-предприниматель запустил сервис «Где бензин».
IT-предприниматель Михаил Марцинюк запустил бесплатный сервис «Где бензин?», позволяющий водителям отслеживать наличие топлива на АЗС в режиме реального времени. На электронной карте пользователи отмечают наличие топлива на заправках, а также узнают, какие станции работают.
За неделю сервисом воспользовались более 10 миллионов человек. Ежедневно карту открывают более 500 тысяч пользователей.
Ситуация на топливном рынке: что происходит с бензином в Ростовской области 2 июля 2026.
Средняя цена бензина АИ-92 в Ростовской области составила 74 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала russiabase.ru.
По информации сервиса, литр АИ-95 стоит 81 рубль, АИ-98 — 107 рублей. Стоимость высокооктанового АИ-100 находится на отметке 99,96 рубля, а дизельное топливо продается в среднем по 84,14 рубля за литр.
Губернатор Юрий Слюсарь ранее отметил, что текущая обстановка на рынке топлива на Дону сопоставима с другими регионами. Однако спрос на горючее подскочил из-за транзитного статуса области: через регион идут крупные потоки на Кавказ, к побережью, в Новороссию и Крым.
График движения поездов, следующих в Крым через Ростовскую область 2 июля 2026.
С 2 июля 2026 года все поезда компании «Таврия» начинают и заканчивают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная (Новый парк). Действующий порядок движения с пересадкой поезд-автобус или автобус-поезд в Керчи продлен до 7 июля.
Автобусы отправляются от железнодорожных вокзалов. Пассажиры с билетами от/до Керчи, следующие вглубь полуострова, 2 июля могут воспользоваться бесплатным автобусным трансфером.
Жара +32 градусов: прогноз погоды в Ростовской области на 2 июля.
В четверг, 2 июля, в Ростовской области установится теплая и солнечная погода. Днем воздух прогреется до +26…+32°C, в донской столице температура достигнет +29…+32°C. Ночью ожидается +17…+21°C.
По данным синоптиков, в течение дня будет преобладать ясная погода без осадков. Небольшая облачность возможна лишь в отдельных районах области к вечеру.
В регионе ожидается слабый или умеренный ветер. В связи с высокой солнечной активностью жителям Дона рекомендуют соблюдать меры предосторожности и использовать средства защиты от ультрафиолета.