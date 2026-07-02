Украинские БПЛА атаковали шесть районов Ростовской области

В Ростовской области за ночь уничтожены более 25 украинских беспилотников. Беспилотники сбиты в шести районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале в «Максе».
Речь идет о Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском и Тарасовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточнил глава региона.
Слюсарь добавил, что данные о возможных последствиях будут уточняться. Другие подробности ночной атаки не раскрываются.
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