Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские БПЛА атаковали шесть районов Ростовской области

В Ростовской области за ночь уничтожены более 25 украинских беспилотников.

В Ростовской области за ночь уничтожены более 25 украинских беспилотников. Беспилотники сбиты в шести районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале в «Максе».

Речь идет о Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском и Тарасовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточнил глава региона.

Слюсарь добавил, что данные о возможных последствиях будут уточняться. Другие подробности ночной атаки не раскрываются.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше