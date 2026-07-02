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В Ростовской области за ночь уничтожено более 25 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, силы противовоздушной обороны уничтожили более 25 беспилотных летательных аппаратов в шести районах области.

Источник: Life.ru

«Уничтожены больше двух с половиной десятков БПЛА в шести районах области: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском, Тарасовском», — написал глава региона.

Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Но оперативные службы следят за обстановкой.

Ранее Life.ru писал, что в ходе ночной атаки над Ленинградской областью были сбиты семь украинских БПЛА. После этого в регионе был объявлен отбой воздушной опасности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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