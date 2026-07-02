58 человек эвакуировали спасатели в Алматинской области

АСТАНА, 2 июл — Sputnik. В Алматинской области спасатели эвакуировали 58 человек.
Из-за сильных осадков в Тургенском ущелье резко поднялся уровень воды в реке Тургень, это привело к размыву участков автомобильной дороги Турген — Ассы.
«В зоне подтопления оказались 17 юрт. Кроме того, подтоплены четыре дворовых участка в садоводческом обществе “Водник”. В целях безопасности спасателями МЧС эвакуированы 58 человек, в том числе 21 ребенок и 8 иностранных граждан. Эвакуированные размещены были размещены в вахтовке МЧС, где им обеспечены необходимые условия для временного пребывания. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС Казахстана.
В ведомстве отметили, что ведется непрерывный мониторинг гидрологической и селеопасной обстановки.
Что касается Алматы, то тут гидрологическая обстановка спокойная, сообщило МЧС. Днем ранее жителей Наурызбайского района, проживающих вдоль русла реки Аксай, эвакуировали. Людей разместили в пунктах приема на базе школ.
Позже расчистили русло реки, вывезли около 100 тонн бытового и природного мусора. Это обеспечило беспрепятственный пропуск воды и снизило риск образования заторов, подчеркнули спасатели. Еще проводились берегоукрепительные работы.
«Подразделения МЧС продолжают круглосуточный мониторинг селеопасных участков. Гидрологическая обстановка в Алматы остается стабильной. Повышения уровня воды в реках не наблюдается», — сообщили спасатели.