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Пассажирский поезд сбил сразу двух человек на мотоцикле под Пинском

В Пинском районе поезд сбил мотоциклиста с пассажиркой.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирский поезд сбил сразу двух человек на мотоцикле под Пинском. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.

Во вторник, 30 июня, примерно в 23.25 27-летний водитель-бесправник находился за рулем мотоцикла «Минск». Он ехал по улице Морозова в агрогородке Молотковичи Пинского района.

Согласно предварительным данным, в момент проезда по железнодорожному переезду «перегон Пинск-Юхновичи», мотоциклист выехал на красный свет и врезался в пассажирский поезд.

В результате дорожного транспортного происшествия водитель погиб, а 22-летняя пассажир мотоцикла была доставлена в больницу.

Кстати, синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности из-за гроз и шквалов 2 июля.

А вот что случилось в Бресте, где девочка получила травмы и попала в больницу из-за телефона.

Тем временем новый жук, который убивает деревья за 1−3 года, появился в Беларуси.