Пассажирский поезд сбил сразу двух человек на мотоцикле под Пинском. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.
Во вторник, 30 июня, примерно в 23.25 27-летний водитель-бесправник находился за рулем мотоцикла «Минск». Он ехал по улице Морозова в агрогородке Молотковичи Пинского района.
Согласно предварительным данным, в момент проезда по железнодорожному переезду «перегон Пинск-Юхновичи», мотоциклист выехал на красный свет и врезался в пассажирский поезд.
В результате дорожного транспортного происшествия водитель погиб, а 22-летняя пассажир мотоцикла была доставлена в больницу.
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