Передняя часть авто всмятку: на трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП

Сегодня, 2 июля, на 69-м километре федеральной автодороги ФАД-310 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По информации МЧС России по Челябинской области, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и совершил столкновение с бетонным ограждением.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента извлекли тело водителя из искореженного автомобиля, а также отключили аккумуляторную батарею для предотвращения возгорания.
В связи с трагедией спасатели в очередной раз призывают автомобилистов к бдительности, напоминая о необходимости соблюдать скоростной режим и избегать рискованных маневров.