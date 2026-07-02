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В Санкт-Петербурге в доме на Сытнинской улице обрушился пол

В Санкт-Петербурге в доме на Сытнинской улице обрушились перекрытия на первом этаже, где располагается аптека. Из соседней парадной в целях безопасности эвакуировали жителей, которые временно были размещены в школе № 91.

Источник: Коммерсантъ

Обошлось без жертв. Площадь повреждений составила около 35 квадратных метров.

Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков сообщил, что причиной ЧП стала сгнившая подвальная балка. Прокуратура в настоящее время устанавливает все обстоятельства обрушения.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании и обслуживании дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Соблюдение прав эвакуированных жильцов дома находится на контроле прокуратуры», — уточнили в надзорном ведомстве.

В управляющей компании пояснили, что в здании ранее была выявлена аварийность в подвальном перекрытии.