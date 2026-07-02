Силы ПВО уничтожили за ночь 327 украинских БПЛА над территорией России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 1 июля до 7:00 2 июля перехватили и уничтожили 327 украинских дронов над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— Перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, — приводит сообщение военного ведомства ТАСС.
1 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что российские военнослужащие утром сбили украинский беспилотник на подлете к промышленной зоне Буденновска. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет. В местах падения обломков работали соответствующие службы.
Также утром 1 июля в Пензенской области силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Обломки дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.