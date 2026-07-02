Российские силы ПВО уничтожили за ночь 327 дронов ВСУ над регионами страны

Также в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы России ночью 2 июля в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар. В результате были поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и Киевской области. Также под удар попала инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.