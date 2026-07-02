Российские силы ПВО уничтожили за ночь 327 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 2 июля перехватили и уничтожили 327 дронов ВСУ над регионами страны, также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в МО России.
Отмечается, что российские бойцы отражали атаки в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, в Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Также в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы России ночью 2 июля в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар. В результате были поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и Киевской области. Также под удар попала инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
В этих условиях воздушную тревогу в Киеве, которая действовала всю ночь 2 июля, отменили только утром. При этом отмечалось, что в красной зоне все еще остаются Днепропетровская, Киевская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговской области.