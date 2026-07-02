Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области сбит один украинский БПЛА

В Тульской области силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожен ещё один украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет, а разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

«По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В регионе ещё сохраняется опасность атаки БПЛА», — написал глава региона.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке со стороны ВСУ. Силы ПВО уничтожили более 25 беспилотников в шести районах региона.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше