За мошенничество с ипотекой в 3,9 миллиона осудили жителя Иркутской области

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«В 2023 году подсудимый, договорившись со знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобрел земельный участок в селе Урик Иркутского района», — сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчина взял ипотеку для строительства на купленной земле дома, который по факту строить не собирался. Кроме того, при подаче документов он внёс в анкету ненастоящие данные о своей платёжеспособности.
Похищенными деньгами — сумма свыше 3,9 миллионов рублей, соучастники распорядились по своему усмотрению. Осуждённый признал вину полностью и сообщил, что из похищенных средств получил только 500 тысяч рублей.
Подсудимому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. С него также взыскано более 3 миллионов рублей, а также залоговое имущество — земельный участок.