Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За мошенничество с ипотекой в 3,9 миллиона осудили жителя Иркутской области

В Иркутске приговор вынесли 43-летнему местному жителю, его признали виновным по части 3 статьи 159.1 УК РФ — мошенничество в сфере кредитования.

Источник: Freepik

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«В 2023 году подсудимый, договорившись со знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобрел земельный участок в селе Урик Иркутского района», — сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина взял ипотеку для строительства на купленной земле дома, который по факту строить не собирался. Кроме того, при подаче документов он внёс в анкету ненастоящие данные о своей платёжеспособности.

Похищенными деньгами — сумма свыше 3,9 миллионов рублей, соучастники распорядились по своему усмотрению. Осуждённый признал вину полностью и сообщил, что из похищенных средств получил только 500 тысяч рублей.

Подсудимому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. С него также взыскано более 3 миллионов рублей, а также залоговое имущество — земельный участок.